Ни один вирус не остановит презентацию Xiaomi Mi 10

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Как известно, буквально на днях состоится презентация нового флагманского смартфона Xiaomi. Модель получит название Mi 10 и ознаменует юбилей компании на рынке. Естественно, новинке пророчат самые современные технические характеристики, включая новейший высокопроизводительный процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm, оперативную память формата LPDDR5, встроенный накопитель UFS3.0, а также потрясающие возможности камер, реализованные с использованием целого комплекса объективов.

Однако совершенно внезапно в планы китайских техногигантов, включая компанию Xiaomi, вмешался смертельно опасный коронавирус, который по официальным данным на сегодняшний день унес жизни 362 человек. Есть мнение, что эта цифра сильно занижена властями Китая в целях предотвращения паники и скрытия реального масштаба проблемы.

Тем не менее, всё вышеописанное происходящее не должно помешать Xiaomi представить свой юбилейный девайс. Основатель и генеральный директор компании Лей Цзюнь собрал за одним столом всех топ-менеджеров Xiaomi для того, чтобы обсудить подробности предстоящей презентации флагманского смартфона Mi10. К сожалению, два топ-менеджера не смогли присутствовать лично, но все равно принимали активное участие в обсуждении благодаря организованной видеоконференции. Конечно же, все присутствующие за столом находились в специальных защитных масках, поэтому мы можем быть спокойны – презентация Xiaomi Mi10 состоится четко по расписанию, и ничего не сможет этому помешать.

Источник: twitter.com



