Никакого голого тела: смартфон Tone e20 следит за моральным обликом владельца

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Японцы народ странный и иногда им в голову приходят странные мысли. Так, одна из компаний решила создать «пуританский» смартфон, который не позволит создавать фото в стиле ню. Главная его аудитория — несовершеннолетние, у которых гормоны играют. Со смартфоном Tone e20 они не смогут делать фото в стиле ню.









Фишка этого смартфона в программном обеспечении, где нейросеть способна распознать фото с обнаженными людьми. Если сделать такой снимок, то гаджет попросту не сохранит его. Более того, он еще и родителям «наябедничает», отправив на их телефон уведомление, что их отпрыск замечен за «непотребными действиями».





Что касается технических характеристик, то Tone e20 не поражает воображение и выглядит как обычный ничем не примечательный смартфон. Внутри его стоит чип Helio P22, имеется дисплей диагональю 6,26 дюйма разрешением HD+, 4 Гб оперативки и 64 Гб постоянной памяти.





В арсенале устройства аккумулятор емкостью 3900 мАч, фронталка на 8 Мп, тройная камера на 13 Мп + 12 Мп + 2 Мп и руководит его работой ОС Android 9. И стоит такой блюститель морали $179.









Источник: eloutput.com