Никто не хочет себе Xiaomi Mi Mix Alpha на запчасти?

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Оcенью прошлого года был показан Xiaomi Mi Mix Alpha. Компания хотела удивить совершенно новым, революционным и инновационным смартфоном, который должен был задать новую планку. Та самая Xiaomi, продукцию которой называют фанаты не иначе как «топ за свои деньги», выкатила смартфон с ценником $2800.









Помянем Xiaomi Mi Mix Alpha





Компания решила, что может позволить себе выпустить дорогой продукт и прогадала. Думаю, что не стоит говорить о том, что желающих прикупить такой аппарат нашлись единицы. Опрос пользователей по следам презентации показал, что подавляющее большинство пользователей не готовы отдавать сумасшедшие деньги за экспериментальный продукт.









В итоге наделав шума, Xiaomi Mi Mix Alpha так и не появился в продаже. Но если сам смартфон купить нельзя, то вот отдельные его комплектующие — пожалуйста. На площадке одного из китайских интернет-аукционов появился инженерный образец смартфона.









Почем запчасти





По крайней мере, сам продавец называет его прототипом при условии, что это «нечто» лишено дисплея, батарейки и еще целого ряда комплектующих. Он предупреждает обычных обывателей, что им покупать прототип не стоит, ведь он бесполезен для них. Он может разве что заинтересовать профессионалов, которым будет любопытно взглянуть на внутренности концептуального Xiaomi Mi Mix Alpha.









«Куча железа» предлагается по довольно внушительной цене — $700. Купит ли ее кто-то — большой вопрос.

Источник: mydrivers







