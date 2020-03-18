Nokia 1.3 на рендере хорошего качества

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С момента перезапуска бренда Nokia на рынке смартфонов прошло три года. В целом HMD Global удалось вернуть марку в строй и пошуметь выходом сиквелов некогда популярных устройств, а также выпуском нескольких современных мобилок. Но до сегодняшнего дня в модельном ряду компании нет хита продаж и полноценного флагмана.

Очередной попыткой предложить массовую модель станет анонс Nokia 1.3. Это будет аппарат начального уровня с совершенно заурядными характеристиками. Известный поставщик утечек Эван Бласс позволил взглянуть на тот дизайн, который получит смартфон, опубликовав качественный рендер.

Это будет обычный бюджетник в корпусе из поликарбоната и одиночной основной камерой, который к тому же лишен сканера отпечатков пальцев. То, что это аппарат из наших дней будет выдавать только вытянутый экран с каплевидной выемкой под фронталку. Боковые рамки не отличаются большой изящностью. На месте и подбородок, где предпочли начертать логотип компании.

По предварительным данным, Nokia 1.3 будет базироваться на чипе от MediaTek, получит экран диагональю 6 дюймов, 1 Гб оперативки и флеш-накопитель на 8 Гб, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Работать он должен под управлением Android 10 Go Edition.

Источник: twitter