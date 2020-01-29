Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок

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Несмотря на то, что многие убеждены, что кнопочные телефоны давно изжили себя, это не так. Есть еще немало тех, кто предпочитает такие устройства в качестве обычных звонилок и это достаточно большой рынок. И на нем еще регулярно появляются новинки.





Одной из тех марок, которая достаточно успешно продает там свои устройства, является Nokia. Сейчас компания HMD Global готовит к выходу новинку Nokia 400, которая работает под управлением операционной системы GAPP от Google. По всей видимости, это облегченная версия Android, адаптированная для работы на кнопочных телефонах.





Напомним, что в сентябре прошлого года в сеть слили видео, на котором показали неизвестную кнопочную звонилку, а руководила ее работой необычная версия операционной системы. Была предложена поддержка Google Assistant и интерфейс был схож с Android. Источник, опубликовавший тогда ролик, утверждал, что на телефон установлена переработанная вариация зеленого робота.





О времени выхода Nokia 400 нет никакой информации. Но учитывая то, что аппарат уже получил сертификаты Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance, анонс состоится достаточно скоро. Есть вероятность, что новинку привезут на MWC 2020.





Источник: xda-developers.com