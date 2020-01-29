Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок

Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок

29.01.2020 1485 2

Несмотря на то, что многие убеждены, что кнопочные телефоны давно изжили себя, это не так. Есть еще немало тех, кто предпочитает такие устройства в качестве обычных звонилок и это достаточно большой рынок. И на нем еще регулярно появляются новинки.

 

Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок


Одной из тех марок, которая достаточно успешно продает там свои устройства, является Nokia. Сейчас компания HMD Global готовит к выходу новинку Nokia 400, которая работает под управлением операционной системы GAPP от Google. По всей видимости, это облегченная версия Android, адаптированная для работы на кнопочных телефонах.

 

Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок – фото 2


Напомним, что в сентябре прошлого года в сеть слили видео, на котором показали неизвестную кнопочную звонилку, а руководила ее работой необычная версия операционной системы. Была предложена поддержка Google Assistant и интерфейс был схож с Android. Источник, опубликовавший тогда ролик, утверждал, что на телефон установлена переработанная вариация зеленого робота.


О времени выхода Nokia 400 нет никакой информации. Но учитывая то, что аппарат уже получил сертификаты Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance, анонс состоится достаточно скоро. Есть вероятность, что новинку привезут на MWC 2020. 


Источник: xda-developers.com

Nokia 400
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Александр
Наконец-то! К 2020 году додумались. Бабушкофоны на андройд перевести.
29.01.2020 22:35
Ответить
Amir Mag
странно...
29.01.2020 18:07
Ответить

telegram__banner.png
Nokia 400 может быть первым устройством со специальной версией Android для кнопочных звонилок