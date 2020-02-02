Nokia 5.2 впервые показан на «живых» снимках

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Ранее компания HMD Global подтвердила свое участие в выставке MWC 2020, где проведет 23 февраля пресс-конференцию. Какие смартфоны она намерена привезти на выставку в Барселону, озвучено не было. Но по слухам, новинок представят минимум три и флагмана среди них не будет.

Одним из дебютантов должен стать Nokia 5.2. Известный инсайдер Эван Бласс решил поделиться с общественностью фото, на которых запечатлена эта модель. Кодовое имя аппарата — Captain America. Он обладает типичным для наших дней дисплеем с каплевидной выемкой, а на тыльной стороне установили сканер отпечатков пальцев и круглый блок камеры с четырьмя датчиками и светодиодной вспышкой в центре.

На данный момент известно, что Nokia 5.2 должен получить экран диагональю 6,2 дюйма, чип Snapdragon 632, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб. Работать смартфон будет под управлением стоковой ОС Android 10 и питать его станет батарейка на 3500 мАч. В продажу он должен поступить 4 марта по цене около $180.

Помимо Nokia 5.2 компания должна представить среднего уровня Nokia 8.2 и бюджетный Nokia 1.3. Смартфон Nokia 8.2 будет первым устройством HMD Global с поддержкой сетей пятого поколения. Ему пророчат чипсет Snapdragon 765, 6/8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128/256 Гб, фронтальную камеру на 32 Мп, четырехмодульную систему на тыльной стороне и аккумулятор емкостью 3500 мАч.

Источник: phonearena

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