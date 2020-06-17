Nokia 8.3 5G: недешевый 5G-смартфон с квадрокамерой

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Еще в марте HMD Global объявила о своих планах выпустить смартфон Nokia 8.3 5G. Ожидалось, что он появится на рынке в ближайшее время, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и выход устройства отложен. Но, похоже, что релиз не за горами. Информация о смартфоне появилась на немецкой версии интернет-магазина Amazon.

Характеристики

По сведениям ритейлера, Nokia 8.3 5G будет базироваться на платформе Snapdragon 765G, в его арсенале будет 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Для создания автопортретов предложат датчик на 24-мегапикселя и на тыльной стороне установят систему из четырех модулей с оптикой Zeiss: 64 Мп + 12 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). Передняя панель Nokia 8.3 5G отдана под 6,81-дюймовый дисплей и руководит работой смартфона операционная система Android 10 «из коробки».

Цена

Когда новинка появится в продаже, неизвестно. Продавать ее планирует с отметки 600 евро.

Источник: gsmarena