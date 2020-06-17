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Nokia 8.3 5G: недешевый 5G-смартфон с квадрокамерой

17.06.2020 413 2

Еще в марте HMD Global объявила о своих планах выпустить смартфон Nokia 8.3 5G. Ожидалось, что он появится на рынке в ближайшее время, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и выход устройства отложен. Но, похоже, что релиз не за горами. Информация о смартфоне появилась на немецкой версии интернет-магазина Amazon. 

 

Nokia 8.3 5G: недешевый 5G-смартфон с квадрокамерой – фото 1

 

Характеристики

 

По сведениям ритейлера, Nokia 8.3 5G будет базироваться на платформе Snapdragon 765G, в его арсенале будет 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

 

Для создания автопортретов предложат датчик на 24-мегапикселя и на тыльной стороне установят систему из четырех модулей с оптикой Zeiss: 64 Мп + 12 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка). Передняя панель Nokia 8.3 5G отдана под 6,81-дюймовый дисплей и руководит работой смартфона операционная система Android 10 «из коробки».

 

Nokia 8.3 5G: недешевый 5G-смартфон с квадрокамерой – фото 2

 

Цена

 

Когда новинка появится в продаже, неизвестно. Продавать ее планирует с отметки 600 евро.

 

Источник: gsmarena

Nokia 8.3 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Александр 0
Аминь..
17.06.2020 23:25
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Marius 0
То чувство когда ты знаешь немецкий
17.06.2020 22:41
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Nokia 8.3 5G: недешевый 5G-смартфон с квадрокамерой