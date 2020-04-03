Nokia 9.2 PureView представят…когда-нибудь

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Несмотря на то, что не много тех, кому импонирует подход HMD Global в создании смартфонов под маркой Nokia, все же любопытно посмотреть, чем закончится затея с возвращением легендарной марки на рынок. На данный момент производитель ведет себя достаточно противоречиво и с созданием флагманов у него явно не заладилось.

Через два года после того как HMD Global начала свой путь на рынке мобильных устройств она смогла выпустить флагман Nokia 9 PureView. Смартфон рождался в муках, и компания несколько раз переносила его анонс. В итоге получился противоречивый аппарат и ставка на пять модулей в основной камере не сыграла.

С момента его выхода прошло больше года, но преемника он так и не обрел. Сначала ходили слухи, что Nokia 9.1 PureView не задержится долго и дебютирует в конце 2019 года. В итоге пришло сообщение, что смартфон отменен и вместо него компания принялась за создание Nokia 9.2 PureView.

Но анонс и этой модели с первого квартала 2020 года теперь перенесен на вторую половину нынешнего года. Не исключено, что флагман дебютирует и вовсе в конце текущего года, а всему виной коронавирус, который оказал влияние на стабильность работы цепочки поставок и сборочных предприятий. Учитывая ситуацию на рынке, не удивимся, если и этот прогноз не сбудется, а флагман появится только в следующем году.

Источник: phonearena