Nokia представила полный график обновления до Android 11

В последние несколько лет смартфоны от Nokia приобрели славу устройств с самым «чистым» Android, которые не относятся к линейке Pixel. Правда, в отличие от продукции Google, Nokia не особо спешит предоставлять пользователям последнюю версию ПО.
Судя по всему, с Android 11 этот тренд сохранится – компания опубликовала официальный график обновления до свежего Зеленого робота. Теперь мы знаем, когда ждать свежего программного обеспечения в линейке Nokia.
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Интересный факт: изначально твит с датами обновления был выложен несколько дней назад, но очень быстро удален. О готовящихся прошивках мы узнали благодаря изданию Neowin, которое первым сообщило новость, сохранив скриншот поста. Похоже, по привычному для Nokia обычаю, обновления не дождутся смартфоны старше двух лет.
Первый твит Nokia
Первыми новую прошивку получат Nokia 8.3 5G, 2.2, 5.3 и 8.1, которым обновление прилетит в 4 квартале 2020 года. За ними следуют 1.3, 4.2, 2.4, 2.3 и 3.4 в 1 квартале 2021 года. Nokia 3.2, 7.2 и 6.2 должны получить обновление немного позже, между 1 кварталом и 2 кварталом 2021 года.
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Последними устройствами должны стать Nokia 1 Plus и 9 Pureview – 2 квартал 2021 года. Флагманская модель 2018 года Nokia 8 Sirocco нигде не представлена – из коробки она работала на Android 8 и в этом году была обновлена до последнего для себя Android 10.
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Источник: NokiaMob
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