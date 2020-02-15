Nokia все равно планирует презентацию Nokia 10, несмотря на отмену MWC 2020

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Продолжающаяся вспышка коронавируса в Китае постепенно распространяется на остальные страны мира. Учитывая легкость передачи и степень опасности этого вируса, крупные компании и организации стараются быть особенно осторожными в отношении собраний большого количества людей из разных стран.

Как вы могли догадаться, речь идет об уже ставшей одиозной MWC 2020. После того, как многие крупные компании вышли из участия в данной конференции, HMD Global, владеющая легендарной Nokia, также решила покинуть список участников. Представители HMD Global заявили, что вспышка коронавируса была основной причиной решения компании выйти из MWC 2020. Спустя короткое время GSMA, организатор MWC, объявила об официальной отмене конференции MWC 2020.





Однако, несмотря на уход HMD, компания все равно представит все устройства, которые должны были быть презентованы в Барселоне. Согласно сообщениям, HMD Global изначально планировала выпустить свой новый флагман Nokia 10 именно на выставке MWC 2020. Кроме этого, в сети также появлялись сообщения о том, что Nokia представит на выставке собственные смарт-часы на WearOS от Android. В настоящее время HMD планирует альтернативное мероприятие по выпуску этих устройств.





Официальное заявление HMD Global гласит: – «Мы все еще планируем продемонстрировать нашу подготовку к участию в MWC в Барселоне и поделимся подробностями <тогда, когда мы все решим все возникшие вопросы>»

На данный момент нет уверенности, планирует ли HMD провести отдельную пресс-конференцию или отложить выпуск Nokia 10 на другую дату. Тем не менее, это заявление означает, что этот смартфон все еще будет выпущен в этом году, что не может не радовать.





Истончник: ithome.com