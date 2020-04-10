Ноутбук Chuwi AeroBook Pro 15.6: решение для работы и развлечений

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Не так давно компания Chuwi начала сбор средств на краудфандинговой площадке Indiegoo на ноутбук AeroBook Pro 15.6. Новинка получила тонкий и легкий металлический корпус, чип Intel i5 6287U с тактовой частотой 3,5 ГГц, мощную видеокарту Iris Graphics 550, дисплей 4К и полноразмерную клавиатуру.

Сам производитель позиционирует лэптоп как игровое решение, и чтобы наглядно показать его мощь, было решено прогнать ноутбук через реальные условия эксплуатации в режиме игр.

Ноутбуку пришлось пройти испытание такими играми как League of Legends, GO и Tomb Raider. По итогам теста удалось выяснить, что во всех играх, включая тяжелые сцены, просадки в играх не опускаются ниже 50-55fps. На всем протяжении испытания Chuwi AeroBook Pro 15.6 не перегревался, и температура корпуса оставалась в пределах нормы.

Создатели уверены, что этот ноутбук станет универсальным гаджетом как для решения рабочих задач, так и для развлечений. В арсенале устройств 8 Гб оперативной памяти, SSD на 256 Гб, разъемы HDMI, USB-C, 3,5 мм аудиоджек и парочка портов USB-A 3.0. Работает лэптоп под управлением Windows 10 Home.

Стоимость Chuwi AeroBook Pro 15.6 составила $600 и для тех, кто в числе первых инвестирует средства в этот гаджет предусмотрена скидка 20%.

Chuwi AeroBook Pro 15.6 на Indiegogo