Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить

Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить

26.05.2020 2105 2

Redmi продолжает сыпать новинками и сегодня представила новую линейку ноутбуков RedmiBook Ryzen Edition по приятным ценам. В перечне характеристик трех новых устройств пользователи с удивлением увидят чипы Ryzen.

 

Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить

 

AMD Ryzen 4000 рулит

 

Все новинки получили IPS-матрицы разрешением FullHD (1920х1080 точек), но диагональ отличается: 13 дюймов, 14 дюймов и 16 дюймов. В их активе порт USB Type-С, зарядный блок мощностью 65 Вт, полноразмерная клавиатура, 8/16 Гб оперативной памяти, SSD на 512 Гб/1 ТБ, звуковые эффекты DTS и ценник стартует с отметки $530 за версии с 13ʺ и 16ʺ, а вариант с 14-дюймовым экраном обойдется в $520.

 

Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить – фото 2

 

RedmiBook Ryzen Edition получили процессоры AMD Ryzen 4000-й серии (R5-4500U с ускорителем Vega 6, R5-4700U c Vega 7 старшие версии на 16ʺи 14ʺ) с 8 вычислительными ядрами, 8 потоками с тактовой частотой 2,0 ГГц и максимальной частотой динамического ускорения 4,1 ГГц. Чипы изготовлены по 7-нанометровой технологии, они энергоэффективны и по сравнению с платформами Picasso предыдущего поколения прирост одноядерной производительности составил 23%, а показателя IPC — 15%.

 

Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить – фото 3

 

Прочие моменты

 

Ключевой акцент на презентации уделили 16-дюймовой версии, которая получила тонкий корпус весом 1,8 кг, батарею емкостью 46 Вт*ч для 12 часов автономной работы и технологию быстрой зарядки 1С (50% за 38 минут).

 

Источник: Gizmochina

RedmiBook Ryzen Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
ДмитрийВ
Вообще то сумки на 15,6 дюймов делают, и изменять рюкзаки, чемоданы, под каких то оригиналов никто не будет.
26.05.2020 18:44
Ответить
Андрей
Дмитрий, 0,4 дюйма - это 1 сантиметр. С учетом очень тонких рамок сумку еще придется ушивать )))
26.05.2020 21:00
Ответить

telegram__banner.png
Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить