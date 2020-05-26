Ноутбуки RedmiBook Ryzen Edition: чипы AMD Ryzen 4000 — лучшее, что могли предложить

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Redmi продолжает сыпать новинками и сегодня представила новую линейку ноутбуков RedmiBook Ryzen Edition по приятным ценам. В перечне характеристик трех новых устройств пользователи с удивлением увидят чипы Ryzen.

AMD Ryzen 4000 рулит

Все новинки получили IPS-матрицы разрешением FullHD (1920х1080 точек), но диагональ отличается: 13 дюймов, 14 дюймов и 16 дюймов. В их активе порт USB Type-С, зарядный блок мощностью 65 Вт, полноразмерная клавиатура, 8/16 Гб оперативной памяти, SSD на 512 Гб/1 ТБ, звуковые эффекты DTS и ценник стартует с отметки $530 за версии с 13ʺ и 16ʺ, а вариант с 14-дюймовым экраном обойдется в $520.

RedmiBook Ryzen Edition получили процессоры AMD Ryzen 4000-й серии (R5-4500U с ускорителем Vega 6, R5-4700U c Vega 7 старшие версии на 16ʺи 14ʺ) с 8 вычислительными ядрами, 8 потоками с тактовой частотой 2,0 ГГц и максимальной частотой динамического ускорения 4,1 ГГц. Чипы изготовлены по 7-нанометровой технологии, они энергоэффективны и по сравнению с платформами Picasso предыдущего поколения прирост одноядерной производительности составил 23%, а показателя IPC — 15%.

Прочие моменты

Ключевой акцент на презентации уделили 16-дюймовой версии, которая получила тонкий корпус весом 1,8 кг, батарею емкостью 46 Вт*ч для 12 часов автономной работы и технологию быстрой зарядки 1С (50% за 38 минут).

Источник: Gizmochina