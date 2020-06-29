Новая инфорация о грядущих iPad. Когда Apple представит планшеты?

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Последние несколько дней компания Apple постоянно фигурирует в новостных заголовках. Это понятно —﻿﻿﻿ ﻿WWDC бывает всего раз в год. Но за сегодняшнюю новость в ответе не специалисты корпорации, а аналитик Мин-Чи Куо, который поделился важными подробностями о новых iPad.

10,8" и 8,5"

Куо заявил, что Apple выпустит большой 10,8-дюймовый планшет уже во второй половине этого года. Эта модель войдёт либо в оригинальную линейку iPad, либо iPad Air. А уже в начале следующего года техногигант презентует модель с диагональю экрана 8,5", которая, очевидно, будет принадлежать к серии iPad Mini.





Пока это вся информация, всё-таки у аналитиков нет доступа к информации о внутренних процессах в корпорациях, так что раскрывать какие-то дополнительные подробности не получится просто потому что их нет. В любом случае новостей об Apple всегда было много, и за несколько месяцев до выхода новых iPad информация появится и о них.





Возьмём тот же iPhone 12 —﻿﻿﻿ ﻿презентация смартфона ещё не близко, а мы знаем почти всё от характеристик до цены. Если вы пропустили наши предыдущие новости по теме, Apple скорее всего будет продавать iPhone без зарядки в комплекте. Выйдет несколько версий, цена стартует всего с $549!



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Источник: gizmochina