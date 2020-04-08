Новая утечка: характеристики и цена Meizu 17

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Meizu наконец-то готова показать свой новый флагман. Релиз Meizu 17 состоится 15 апреля, а провести его раньше помешал коронавирус. В точки зрения «железа» все должно быть в порядке и новинка будет соответствовать духу времени. А вот дизайн — спорный и странная причуда обратить свой взор на прошлые флагманы Samsung по части оформления основной камеры.

В сети уже появлялись предсказания о начинке Meizu 17, но искатели утечек продолжают составлять портрет смартфона, сливая в сеть информацию о характеристиках. Так, с просторов Китая пришли сведения, подтверждающие наличие 6,5-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления 90 Гц, чипсета Snapdragon 865 с модемом Snapdragon X55 и аккумулятора емкостью 4500 мАч, который будет скрываться внутри корпуса весом 208 грамм и габаритами 161х73х8 мм.

Основная камера предложит четыре модуля, где главный Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64-мегапикселя. Дополнять его станет широкоугольный датчик на 8 Мп, телеобъектив на 5 Мп и времяпролетная камера на 2 Мп. Обещают стереодинамики, усовершенствованный вибромотор mEngine и наэкранный дактилоскопический датчик.

Доступен Meizu 17 будет в трех модификациях, где младшая получит 8/128 Гб памяти и ценник $566. Правда тип оперативки тут будет LPDRR4x, тогда как прочие версии с 8/256 Гб и 12/256 Гб предложат LPDDR5. А оценить их могут в $608 и $665 соответственно.

Источник: toutiao