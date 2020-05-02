Новая утечка подтверждает наличие процессора от Qualcomm в OnePlus Z

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Грядущая новинка от OnePlus, обозначенная буквой Z, обещает стать одним из самых обсуждаемых смартфонов этого года. С момента появления слухов о гаджете различные медиа-ресурсы, так или иначе связанные с техно-сферой, не перестают обсуждать технические характеристики OnePlus Z. Возможно, самой интересной составляющей в этих спорах было «сердце» устройства.





Предыдущие утечки указывали на то, что впервые в своей истории компания отойдет от сотрудничества с Qualcomm и решит подключить к производству смартфонов компанию территориально ближе – MediaTek. Процессором, по словам многих инсайдеров, должен был стать недавно представленный Dimensity 1000. Однако в новой утечке из надежного источника утверждается, что OnePlus все-таки не решился изменять привычкам.

Недавно известный информатор Макс Джей (Max J.) в своем Твиттер-аккаунте заявил, что OnePlus Z будет работать на Qualcomm Snapdragon 765. На изображении, которое он показал, мы видим ранее просочившийся дизайн смартфона и логотип Qualcomm на передней стороне данного схематичного изображения.





Такое решение компании легко объясняется тем, что Snapdragon считается лучшим процессором среднего класса. Напомним, чипсет от Qualcomm имеет новейший модем X52 с поддержкой 5G и 4K HDR.

Несмотря на то, что данный процессор немного уступает по мощности MediaTek Dimensity 1000L, продукция от Qualcomm давно известна OnePlus, из-за чего китайской компании проще будет адаптировать свое ПО для своей новинки.





﻿Первоначально ходили слухи, что OnePlus Z дебютирует под названием OnePlus 8 Lite, но, вероятно, OnePlus решил пойти другим путем, чтобы выделить свой смартфон от присутствующих на рынке аппаратов, вроде Xiaomi Mi 9 Lite. Кроме этого, Макс Джей сообщил, что устройство, скорее всего, будет выпущено в июле 2020 года.﻿

Источник: Android Authority