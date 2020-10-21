Новая версия TicWatch Pro 3 с поддержкой LTE может появиться совсем скоро

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На Google Play Console появилась информация о новой версии популярных умных часов TicWatch Pro 3.

Китайская компания Mobvoi анонсировала свои новые часы TicWatch Pro 3 в прошлом месяце. Они стали первыми в своем классе благодаря самому навороченному чипу для умных часов - Snapdragon Wear 4100.

Часы были выпущены только в GPS-версии, без возможности подключиться к сетям 4G. Однако это скоро должно поменяться. Новая версия TicWatch Pro 3 стала появляться на специализированных сайтах.

LTE-версия TicWatch Pro 3 была замечена в каталоге устройств Google Play Console. Устройство имеет кодовое имя «Rover» и, судя по всему, почти не отличается от первоначальной версии часов. Тем не менее, многие отметили наличие функциональности eSIM, что делает TicWatch Pro 3 совместимыми с сетями сотовой связи.

Технология eSIM была использована в смарт-часах несколькими производителями, такими как Huawei и Apple. Добавление слота для SIM-карты обычно делает часы несколько тяжелее, так как производителю приходится найти место для добавления дополнительных компонентов.

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Напомним, что в TicWatch Pro 3 реализован тот же дизайн, что и в его предшественнике. Размер часов составляет 45,1 x 45,1 x 12,6 мм.

TicWatch Pro 3 использует процессор Snapdragon Wear 4100. Его фишкой является более современная технология исполнения - 12 нм по сравнению с 28 нм, использованными его предшественником. По словам Qualcomm, это делает новый процессор значительно более быстрым и энергоэффективным.

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Источник: XDA



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