Новинки Realme для Украины: телевизоры, смарт-часы, Realme X3 Super Zoom, фитнес-трекер, беспроводные наушники и портативные аккумуляторы

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Вчера компания Realme совместно с Citrus устроила презентацию новых гаджетов, которые теперь можно будет официально приобрести в Украине. Напомним, что «дочка» Oppo является одним из самых быстрорастущих брендов на рынке. Добиться популярности компании помогает то, что она стремится предлагать привлекательные и качественные товары по доступным ценам. Сейчас бренд настойчиво выстраивает свою экосистему и у вас есть возможность оценить ее возможности, прикупив продукты Realme.

Став обладателем нескольких устройств компании, вы получите доступ к облачному хранилищу, оцените возможность транслировать видео и файлы на смарт-телевизор, сможете пользоваться единым фотопотоком, найдете утерянный или украденный гаджет, используя другое устройство компании, а также сможете удаленно стереть приватные данные.

Realme Smart TV ﻿





В числе новинок телевизор Realme Smart TV, где среди его достоинств компания называет эргономику, элегантный внешний вид и функциональные возможности. Управлять им можно, используя любой Android-смартфон. На монитор телевизора выводится яркая, четкая и контрастная картинка с минимумов шумов в темных сценах и хорошими углами обзора. В числе преимуществ смарт-телевизора — качественный звук, обеспечивающий эффект присутствия, и вы полностью растворитесь в том действе, которое разворачивается на экране.

Только до 15 июля, те, кто оформит предзаказ на Realme Smart TV получат в подарок наушники Realme Buds Wireless. Кроме того, телевизор будет поставляться с бесплатным пакетом Sweet.tv — максимальная подписка на 3 месяца.

Realme Watch

Если вы хотите идти в ногу со временем и не прочь заполучить наручного помощника — обратите внимание на смарт-часы Realme Watch. Это стильный, молодежный и функциональный гаджет, который позволит просматривать сообщения, управлять камерой смартфона, взаимодействовать с телевизором и плеером. А еще он станет вашим личным тренером и позволит отслеживать физическую активность.

Realme X3 SuperZoom

Пришел в Украину и смартфон Realme X3 SuperZoom, обладающий четверной тыльной камерой с поддержкой 60-кратного цифрового зума. С ним вы получите в пользование аппарат с большим дисплеем, флагманским чипом Snapdragon 855+, флеш-накопителем UFS 3.0 и приличной батарейкой для продолжительного времени работы. Позаботился производитель и об отводе тепла, установив внутри систему охлаждения с испарительной камерой, которым под силу «остудить» нрав чипа при пиковых нагрузках.

Беспроводные наушники стали практически незаменимым атрибутом для всех современных пользователей. И у Realme есть что предложить — Buds Q и Buds Air Neo. Они ориентированы на молодежь, которая ищет легкие, приятные и с мощным звуком наушники.

Если вы ведете активный образ жизни и хотите все держать под контролем, тогда фитнес-трекер Realme Band может стать вашим надежным помощником. Он станет компаньоном во время занятий спортом, измерит пульс, сосчитает шаги и сожженные калории, а также проведет анализ качества сна. А еще он станет стильным аксессуаром на запястье.

В современном и динамическом мире уже невозможно представить свою жизнь без гаджетов. Чтобы не ограничивать себя в работе с устройствами и использовать их возможности на полную, стоит прикупить портативный аккумулятор. Он всегда под рукой и «дозаправит» гаджеты. Иметь в своем распоряжении внешнюю батарейку от Realme никогда не будет лишним.