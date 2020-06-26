Новые детали о Redmi K40

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Дочерний бренд Xiaomi под названием Redmi вскоре должен разжиться очередной новинкой. Речь идет о субфлагманской модели Redmi K40, которая может прийти в июле на смену Redmi K30, чей релиз состоялся в декабре прошлого года. В отличие от предшественника, новинка должна быть доступна только в версии с поддержкой сетей пятого поколения.

Универсал с чипом MediaTek

Сегодня в сеть слили часть характеристик, которые должна получить новинка. Самое ключевое — базироваться Redmi K40 будет на топовой платформе в исполнении MediaTek. И речь идет о Dimensity 1000+. Кстати, сама компания не скрывает своего желания выпустить смартфон с новой тайваньской платформой. А учитывая тот факт, что она производительнее чипа Snapdragon 765G, который предлагает предшественник, такое решение выглядит логичным.

Также источник указывает на наличие LCD-матрицы с частотой обновления 144 Гц. Тип дисплея можно трактовать так, что сканер отпечатков пальцев, скорее всего, по-прежнему предложат сбоку. Кроме того, упоминается быстрая 33-ваттная зарядка и многомодульная основная камера, где главный сенсор Sony IMX686 на 64-мегапикселя.

Напомним, что Dimensity 1000+ — это 7-нанометровый чип с 8 процессорными ядрами, разогнанными до частоты 2,6 ГГц. Имеется графика Mali-G77 и нейронный движок APU 3.0. Первым смартфоном с этим процессором на борту стал iQOO Z1.

Источник: mydrivers