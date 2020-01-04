Новые флагманы от Samsung представят раньше ожидаемого срока

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Вчера мы рассказывали о том, что Samsung представили «облегченные» версии своих флагманов прошлого года. В этот же день в сеть просочился рекламный ролик, показывающий вперед идущие планы компании по развитию основной линейки флагманов.

Промо-видео, намекающее на презентацию новинок, подтвердило дату объявления – 11 февраля. Скорее всего, в этот день нас ждет презентация новых флагманских аппаратов компании. Одно остается загадкой – название. Samsung может наименовать аппарат либо S11, либо S20.

По словам известного техно-блогера Брэндона Ли, сначала в промо-видео компания показала блок основной камеры Galaxy S20, а далее была показана форма складного смартфона, подтверждающая предыдущие утечки.

О следующей линейке флагманов Galaxy в сети уже сказано много. В том числе существует информация о том, что компания может отказаться от «бюджетного» варианта под буквой «е» в пользу трех более крупных моделей - обычной, «плюс» и «ультра». Ожидается, что все три модели будут работать на Snapdragon 865, что должно дать им доступ к сетям 5G.

В своих флагманских аппаратах серии Galaxy Samsung сосредоточатся на улучшении качества камер. Все три модели, скорее всего, будут иметь отверстия для фронтальных камер по центру дисплея.

Что касается Fold 2, новинка, скорее всего, дебютирует вместе с устройствами Galaxy, и, по слухам, наряду с меньшими размерами, аппарат привнесет и более скромный ценник, чем первое поколение Fold, который на старте продаж оценивался в $2000.





На данный момент неясно, где будет проходить это мероприятие. Судя по всему, презентация пройдет либо в Нью-Йорке, либо в Сан-Франциско. Скорее всего, компания остановится на первом варианте, так как именно в этом городе Samsung презентовали свои флагманы последние несколько лет.

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Источник: phonearena.com