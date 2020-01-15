Новые фото и видео Samsung Galaxy S20+

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По мере приближения презентации серии Samsung Galaxy S20, в сети появляется все больше и больше сведений о новинках. Свою лепту в рассекречивание устройств вносит и ресурс XDA Developers. От рассказа о характеристиках новинок издание перешло к демонстрации экстерьера Galaxy S20+.





В ролике флагман показали практически со всех сторон и включили его, как подтверждение того, что это не макет, а рабочий аппарат. А чтобы пользователи могли оценить толщину рамок по периметру дисплея и габариты корпуса, сделали фото, где новинка соседствует с предшественником Galaxy S10+.

Снимок подтверждает информацию, что Galaxy S20+ получит большей диагонали экран, чем Galaxy S10+. По слухам, речь идет об установке 6,7-дюймовой матрицы, тогда как у предшественника она была 6,4 дюйма. Подбородок и верхний отступ стали тоньше, а вместо овального выреза предложили круглый для одиночной фронталки на 10 Мп.





По имеющимся сведениям, Galaxy S20+ укомплектовали Dynamic AMOLED экраном разрешением 3200х1440 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Snapdragon 865 или Exynos 990, 12 Гб оперативки LPDDR5, флеш-накопителем на 128/256/512 Гб и тыльной камерой с модулями на 12 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 3D ToF. Питать смартфон должна батарейка на 4300 мАч или 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 25 Вт.





Источник: xda-developers.com







