Новые подробности о фирменном чипе Google

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На прошлой неделе в сети появились слухи, что Google сотрудничает с Samsung над собственным чипом, который, предположительно, найдет свое применение в будущих устройствах Pixel. По данным издания Axios, поисковый гигант действительно работает над фирменным процессором и его кодовое название Whitechapel. В распоряжении Google уже есть первые и ранние образцы чипа.

Но новый процессор не будет готов к установке в смартфонах Pixel в этом году. Он может появиться в устройствах в следующем году и впоследствии он может лечь в основу хромобуков Chromebook. Источник подтверждает, что чип Whitechapel обладает восемью процессорными ядрами и для его создания используется 5-нанометровая технология.

Особый упор в мобильной платформе сделают на искусственный интеллект и машинное обучение. Google намерена за счет фирменного чипа повысить производительность и возможности умного помощника Google Assistant.

Сама Google на данный момент хранит молчание, и никак не комментирует слухи о работах над фирменным чипом. Но такой шаг выглядит вполне логичным и позволит компании снизить зависимость от Qualcomm, а также поможет добиться лучшей оптимизации и тонкой настройки программного обеспечения с железом. Кроме того, компания сможет более гибко подходить к собственной ценовой политике на устройства.

Источник: axios