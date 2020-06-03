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Новые подробности о Redmi 9: что с чипом и датой выхода

03.06.2020 518 2

 

В скором времени должна быть представлена модель Redmi 9. Это будет доступный аппарат и потенциальный борец за звание лучшего смартфона в своей ценовой категории. Правда, далеко не все, то установят в новинке понравится пользователям. Многим для полного счастья подавай чип от Qualcomm, но компания остановила свой выбор на продукте MediaTek.

 

Новые подробности о Redmi 9: что с чипом и датой выхода – фото 1

 

Игровой чип для бюджетника

 

Но вот какая именно модель чипа выбрана, полной ясности нет. Ранее в сеть сливали информацию, что новинка удостоится однокристальной системы Helio G70. Теперь же нас ориентируют на процессор Helio G80. Это 12-нанометровый чип с 8 вычислительными ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52.

 

Когда ждать

 

По инсайдерской информации, Redmi 9 должен получить 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, селфи-модуль на 8 Мп и четверную основную камеру 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

 

Новые подробности о Redmi 9: что с чипом и датой выхода – фото 2

 

Обещают поддержку Bluetooth 5.0, операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI и две версии с 3/32 Гб и 4/64 Гб по цене менее $150. Эти сведения актуальны для рынка Вьетнама, где Redmi 9 должен появиться в продаже 25 июня. Если эти сведения верны, то официальный анонс смартфона может состояться уже в первой половине июня.

 

Источник: gizmochina

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Денис
Его никто в Европе покупать не будет если не будет NFC. Дешевле будет купить Реалми С3. Сейчас это топ в ультрабюджетном сегменте до 130 долларов.
03.06.2020 21:10
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fkn magic
должен быть дешевле, тк я ноут8 глобал на 4/128 за те же 150 брал на али в прошлом году
03.06.2020 20:55
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Новые подробности о Redmi 9: что с чипом и датой выхода