Новые подробности о Redmi 9: что с чипом и датой выхода

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В скором времени должна быть представлена модель Redmi 9. Это будет доступный аппарат и потенциальный борец за звание лучшего смартфона в своей ценовой категории. Правда, далеко не все, то установят в новинке понравится пользователям. Многим для полного счастья подавай чип от Qualcomm, но компания остановила свой выбор на продукте MediaTek.

Игровой чип для бюджетника

Но вот какая именно модель чипа выбрана, полной ясности нет. Ранее в сеть сливали информацию, что новинка удостоится однокристальной системы Helio G70. Теперь же нас ориентируют на процессор Helio G80. Это 12-нанометровый чип с 8 вычислительными ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52.

Когда ждать

По инсайдерской информации, Redmi 9 должен получить 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, селфи-модуль на 8 Мп и четверную основную камеру 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Обещают поддержку Bluetooth 5.0, операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI и две версии с 3/32 Гб и 4/64 Гб по цене менее $150. Эти сведения актуальны для рынка Вьетнама, где Redmi 9 должен появиться в продаже 25 июня. Если эти сведения верны, то официальный анонс смартфона может состояться уже в первой половине июня.

Источник: gizmochina

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