Новые подробности о семействе флагманов Huawei P40

1697

Несколько лет кряду Huawei следует традиции устраивать весенний анонс нового поколения смартфонов из флагманской серии P. В конце марта в стройные ряды устройств компании вольются минимум два смартфона: Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Последние вести от инсайдеров указывают на то, что будет еще и третья новинка.

Что это будет за смартфон, мнения техно-шпионов разделились. Большинство твердят о предстоящем дебюте Huawei P40 Lite, что не станет большим сюрпризом, ведь ранее компания не раз замечена за выпуском лайт-версий флагманов. В подтверждение этих предсказаний в сеть слили даже защитное стекло, которое якобы предназначено для Huawei P40 Lite.

Судя по фото, новинка может следовать тренду предлагать круглое отверстие под фронтальную камеру. А еще есть слухи, что по факту она будет лишь переименованной версией Huawei Nova 6 SE, анонс которого состоялся в декабре прошлого года в Китае.

Но есть и те, кто считает, что нас ждет премьера Huawei P40 Plus, фишкой которого станет большой 6,9-дюймовый дисплей.

Какое из предсказаний окажется верным узнаем в конце марта, когда должна пройти премьера семейства Huawei P40. Хотя, как правило, лайт-версия не становится героем презентации всей серии, а ее выводят на рынок без какой-либо излишней шумихи раньше прочих устройств линейки.

А еще один из инсайдеров слил в сеть фото тыльной крышки и модуля основной камеры Huawei P40. Если они аутентичны, то базовая модель серии будет довольствоваться тремя датчика в тыльной камере, которая будет оформлена в виде прямоугольного блока.

Источники: cnmo, gsmarena, twitter

Huawei открыла «умный» магазин с роботами-продавцами﻿

Huawei: наивысший приоритет на 2020 год — создание экосистемы HMS﻿