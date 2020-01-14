Новые подробности о серии Samsung Galaxy S20

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Samsung покажет свои флагманы серии Galaxy S20 уже 11 февраля. Одной из фишек новинок станет 120-Гц дисплей. Правда, в части кадровой частоты есть один важный нюанс.

Обои для Samsung Galaxy S20





Так, по данным инсайдера Ice Universe режим обновления в 120 Гц будет работать только при разрешении FullHD+. Если же пользователь отдаст предпочтение картинке с разрешением WQHD, то ему придется довольствоваться кадровой частотой 60 Гц.





Напомним, что центральной моделью новой флагманской линейки станет Galaxy S20 Ultra и один из участников сообщества XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал ряд характеристик этой модели. Так, он подтвердил, что в качестве главного в основной камере будет выступать модуль на 108 Мп. Дополнять его станет широкоугольный сенсор на 12 Мп и телеобъектив разрешением 48 Мп с 10-кратным оптическим зумом.





В плане объема оперативной памяти, пользователям предстоит выбирать версии с 12 Гб или 16 Гб. Похоже, что именно Galaxy S20 Ultra станет рекордсменом по оперативке на рынке, а не Black Shark 3 5G, как предполагалось ранее.





Что касается внутреннего накопителя, то предложат модификации с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Приписывают новинке батарейку емкостью 5000 мАч, быструю 45-ваттную зарядку (от 0 до 100% за 74 минуты) и слот для карт microSD до 1 ТБ.





Удалось источнику выяснить подробности и о камере Galaxy S20+. Так, главный модуль будет на 12 Мп (Sony IMX555), а помогать ему станут датчик на 48 Мп Samsung ISOCELL S5KGW2 и сенсор Samsung ISOCELL S5K2LA. Камера сможет писать ролики разрешением 7680х4320 точек и есть режим Single Take Photo, задача которого отбор лучших фото из нескольких снимков.





Источник: phonearena.com







