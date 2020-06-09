Новые подробности о смарт-телевизорах OnePlus

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У OnePlus получаются хорошие смартфоны. Естественно, что, поднаторев в создании мобильных устройств, компания захотела расширить свое портфолио и замахнуться на создание собственной экосистемы. Вот в этом году она и решилась выкатить свои смарт-телевизоры. Зашли ли они потребителям, сложно сказать. Продавать их она пытается в основном на индийском рынке и никакой статистики о продажах OnePlus не приводит.

Возможно, бума продаж не случилось и было решено предложить что-то по более дешевой цене. И вот 2 июля мы должны увидеть новые смарт-телевизоры в исполнении OnePlus. Их будет сразу два и ценник на базовую или начальную модель составит в районе $200. Правда, уже сегодня они скорректировали свои сведения в пользу цены в $265.

Модельные номера новинок составили 32HA0A00 и 43FA0A00, где первая из них будет диагональю 32 дюйма, а вторая — 43 дюйма. Известно, что они получат пульт дистанционного управления, IPS-матрицы и беспроводной адаптер Bluetooth 5.0. Увы, это все, что известно о новинках.

Телевизоры абсолютно точно будут доступны в Индии, а вот глобальных их релиз под большим вопросом. Возможно, компания захочет еще попытаться продавать их в Китае. На первых порах может стоять задача закрепиться на этих двух рынках, а уже потом штурмовать другие.

Источник: mysmartprice