Новые Samsung Exynos для бюджетных смартфонов готовы составить конкуренцию ведущим производителям на рынке

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Несколько дней назад в новостях постоянно мелькал новый Samsung Exynos 880 с поддержкой 5G, разработанный специально для смартфонов среднего ценового диапазона. Удивительно, но в этом месяце Samsung представила ещё один процессор, ориентированный на более дешёвые устройства.

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О Exynos 850 говорили не так много из-за того, что он создан для недорогих смартфонов, таких как Galaxt A21. В подобных чипах на первый план выходит даже не производительность, а цена, потому что именно исходя из неё и происходит выбор камня для дешёвых смартфонов.

Информация

Несмотря не очень приятную стоимость, Exynos 850 - мощный для своей цены процессор. Просто взгляните на спецификации: 8 ядер Cortex-55 на 2 Ггц, графический ускорить Mali-G52, поддержка оперативной памяти LPDDR4X и постоянной памяти eMMC 5.1. Согласитесь, очень неплохо для нацеленного на смартфоны типа Galaxy A21s чипа.

Единственное, чего ему не хватает - это, пожалуй, поддержка сетей пятого поколения. Но возможность работы с экранами Full HD+ и доступная технология Cat.7 LTE нивелируют этот недостаток. Exynos 850 выполнен по 8нм тех. процессу и поддерживает одиночные камеры спереди сзади до 21.7Мп, либо настройку из двух модулей с сенсорами на 16 и 5 Мп.

Вывод

Рынок получил очень хороший на бумаге SoC, но громких выводов до появления первых смартфонов, оборудованных этим процессором, делать не стоит. Но если в жизни он также хорош, как его описала Samsung, вполне вероятно, что мы ещё не раз увидим Exynos 850 в самых разных смартфонах.

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Источник: PhoneArena