Новые смартфоны серии OnePlus 8 ориентированы на 5G

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Если все сложится как предсказывают инсайдеры, то в следующем месяце OnePlus устроит презентацию нового поколения смартфонов. Покажут главные флагманы компании — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а также упрощенный вариант — OnePlus 8 Lite. Одной из отличительных черт новинок станет поддержка сетей пятого поколения.

В пользу того, что будущие смартфоны компании получат поддержку 5G-сетей говорят слова главы OnePlus Пита Лау, которые он сказал в интервью изданию CNET. Так, он заявил, что они привержены 5G и вот уже несколько лет инвестируют в новый стандарт. Они рассматривают 5G как движение вперед и будут следовать ему.

Его слова многие готовы трактовать как тот факт, что «восьмерки» получат поддержку сетей пятого поколения. Будет ли эта опция уже в базовых версиях или она станет привилегией только отдельных вариаций, точной информации нет. Но одно ясно, внедрение 5G-модема приведет к удорожанию смартфонов. Так, Пит Лау в своем интервью заявил, что они всегда стремились создавать лучший продукт по лучшей цене. Новая технология увеличивает затраты, поэтому себестоимость новых устройств выросла по сравнению с продуктами 4G.

Другими словами, можно говорить о том, что OnePlus 8 с поддержкой 5G точно окажутся дороже предшественников и разница может быть существенной. Ряд экспертов ориентируют нас на ценник в районе $800.

Источник: androidauthority.com



