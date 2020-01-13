Новый Apex от Vivo покажут на MWC 2020

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Чтобы максимально громко заявить о себе, Vivo показала на MWC 2018 концептуальный Apex, который на рынке дебютировал как NEX. Хочет получить свою долю хайпа компания и на предстоящей в феврале выставке MWC 2020. Сегодня она официально известила, что приедет в Барселону и устроит 23 и 24 февраля там свои презентации.

Из самого тизера удалось узнать лишь то, что планируется показ нового поколения Apex, который «расширит возможности». Чем же таким инновационным или новаторским будет удивлять новинка, неизвестно. Но почти наверняка реализация полноэкранности аппарата будет выведена на первый план. Возможно, вновь будут демонстрировать фишки с дисплеем-водопадом и подэкранной фронтальной камерой.

Vivo APEX

Напомним, что в свое время Vivo NEX удивлял выдвижной фронталкой и самой большой площадью экрана относительно лицевой панели. А еще тут был аккумулятор емкостью 4000 мАч, сдвоенная камера и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

Позднее на свет появился Vivo NEX Dual Didplay, где реализовали идею с двумя дисплеями. А в прошлом году представили Vivo NEX 3, лишенный физических кнопок на корпусе и обладающий тройной основной камерой во главе с 64 Мп датчиком.

Источник: gsmarena