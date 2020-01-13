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Новый Apex от Vivo покажут на MWC 2020

13.01.2020 3159 1

Чтобы максимально громко заявить о себе, Vivo показала на MWC 2018 концептуальный Apex, который на рынке дебютировал как NEX. Хочет получить свою долю хайпа компания и на предстоящей в феврале выставке MWC 2020. Сегодня она официально известила, что приедет в Барселону и устроит 23 и 24 февраля там свои презентации.

 

Новый Apex от Vivo покажут на MWC 2020 – фото 1

 

Из самого тизера удалось узнать лишь то, что планируется показ нового поколения Apex, который «расширит возможности». Чем же таким инновационным или новаторским будет удивлять новинка, неизвестно. Но почти наверняка реализация полноэкранности аппарата будет выведена на первый план. Возможно, вновь будут демонстрировать фишки с дисплеем-водопадом и подэкранной фронтальной камерой.

 

Новый Apex от Vivo покажут на MWC 2020 – фото 2

 

Vivo APEX

 

Напомним, что в свое время Vivo NEX удивлял выдвижной фронталкой и самой большой площадью экрана относительно лицевой панели. А еще тут был аккумулятор емкостью 4000 мАч, сдвоенная камера и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

 

Позднее на свет появился Vivo NEX Dual Didplay, где реализовали идею с двумя дисплеями. А в прошлом году представили Vivo NEX 3, лишенный физических кнопок на корпусе и обладающий тройной основной камерой во главе с 64 Мп датчиком.

 

Источник: gsmarena

 

 

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Муся Мусиевна
Самая лучшая серия смартфонов по инновациям, которая реально изменила моё представление о безрамочности. Ну что, ждём
13.01.2020 21:52
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Новый Apex от Vivo покажут на MWC 2020