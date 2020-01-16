Новый браузер Microsoft Edge доступен для загрузки на Windows и MacOS

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Со вчерашнего дня компания Microsoft начала развертывание нового браузера Edge, который создан на базе движка Chromium для пользователей MacOS и Windows 10. О выходе нового браузера техногигант объявил еще в декабре 2018 года, но год понадобился разработчикам, чтобы в итоге вывести на рынок его первую стабильную версию.









Microsoft Edge получил поддержку расширений Microsoft и Chrome, а также режим эмуляции Internet Explorer 11. Пользователи могут уже сегодня установить браузер с официального сайта компании или же дождаться, когда он придет на устройство с очередным обновлением Windows 10. Распространение Edge через Windows Update будет происходить постепенно и займет определенное время. После его установки, он автоматически синхронизирует пароли, избранное и настройки.









Среди новшеств Microsoft Edge отметим функцию предотвращения отслеживания во время просмотра веб-сайтов, персонализированную настройку с новой вкладкой, поддержку службы Azure Active Directory, отвечающей за единый вход и многофакторную идентификацию в рамках корпоративной сети. Есть поддержка работы с пером в PDF и потокового видео 4К.





Сможет ли новый «синий» браузер стать популярным, узнаем в течение нынешнего года.





Источник: microsoft.com