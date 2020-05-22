Новый чип Snapdragon 600 серии принесет 5G в недорогие устройства

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Для многих пользователей на постсоветском пространстве смартфон с поддержкой 5G является вещью малополезной и не популярной. Хотя данная технология довольно востребована на территории других стран, где сети пятого поколения получили свое распространение. Безусловно, спрос на 5G-смартфоны будет неуклонно расти и это хорошо понимают производители чипов.

Компания Qualcomm внесла существенную лепту в развитие 5G и создание чипов с поддержкой нового стандарта связи. Сейчас чипмейкер готовится представить недорогую мобильную платформу 600 серии, которая проектируется с прицелом на относительно доступные смартфоны.

Она получила индекс sm6350 и обладает восемью процессорными ядрами, объединенных в два кластера. Один из них приходится на шесть энергоэффективных ядер, разогнанных до частоты 1,804 ГГц (предположительно, Cortex-A55), а второй включает парочку высокопроизводительных ядер (предположительно, Cortex-A76) с пиковой частотой 2,246 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Adreno 615 с частотой 850 МГц.

Ожидается, что премьера sm6350 состоится уже в самое ближайшее время. Возможно, даже до конца второго квартала нынешнего года. А первые смартфоны с ним на борту появятся на рынке во втором полугодии. Кто первым получит новую 5G систему на чипе, неизвестно.

Источник: tech.sina