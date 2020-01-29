Новый флагман Sony Xperia получит емкий аккумулятор

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Впереди маячит выставка MWC 2020, где покажут кучу новинок. Благодаря досрочным сливам мы уже в курсе, что могут показать. Так, должна приехать в Барселону и компания Sony, чтобы представить свой новый флагман, который придет на смену Xperia 1. С неймингом новинки ясности нет. Она может дебютировать как Xperia 5 Plus, Xperia 1.1, Xperia 1 (2020) или Xperia 0.

Удивлять в смартфоне намерены 4К-экраном, изготовленным по технологии OLED с соотношением сторон 21:9. Какие сенсоры получит основная камера, неизвестно. Зато точно будет многомодульная камера и датчиков должно быть минимум три.

Базироваться флагман станет на однокристальной системе Snapdragon 865 и получит 5G‑модем Snapdragon X55 для работы в сетях пятого поколения. Одной из фишек новинки станет аккумулятор емкостью 4400 мАч.

Ранее Sony не баловала емкими батарейками в своих моделях. Так, Xperia 1 предложил батарею на 3300 мАч, а Xperia 5 — 3140 мАч. В данном случае установка более емкого аккумулятора не роскошь, а необходимость, учитывая наличие прожорливого экрана и работу в 5G‑сетях.

Sony уже подтвердила свое участие в MWC 2020 и свою пресс-конференцию проведет 24 февраля, в первый день открытия выставки в Барселоне.

Источник: news.mydrivers.com