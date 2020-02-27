Новый магазин Huawei: дизайн от Apple и рядом с магазином Apple

2026

На прошлой неделе Huawei открыла свой розничный магазин в Барселоне. И это вторая фирменная точка продаж компании в Испании. Его посетителям предлагают заглянуть в будущее электроники, а также хотят удивить стильным дизайном и новым принципом работы. Правда, по отзывам тех, кто успел побывать в магазине, он оформлен в стиле, который удивительным образом напоминает тот, который предлагают магазины Apple.





Далеко не всем понравился такой плагиат, и они обвинили Huawei в явном заимствовании идей компании из Купертино в части оформления торгового пространства. И это не единственный такой магазин китайской компании — клон магазина Apple. «Яблочный» стиль прослеживается в оформлении магазина Huawei Global в Шэньчжэне, Китай.





Площадь торговой точки Huawei составила 750 квадратных метров, и она занимает два этажа. Удивительным «совпадением» является и то, что китайская компания открыла свой магазин как раз недалеко от фирменного магазина Apple. Это выглядит как вызов и «в пику» конкуренту.





В стенах нового магазина Huawei предлагает пользователям познакомиться с ее технологиями. В частности, установлены специальные стенды и оборудование, задача которых показать актуальные разработки компании и продемонстрировать их преимущество.





Источник: gizmochina.com







