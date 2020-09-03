Новый необычный смартфон LG Wing будет представлен 14 сентября

Интересно, но об обычных смартфонах LG разговоров особо и нет, а вот новый дикий концепт-смартфон собирает все взгляды. За последние пару недель мы много слышали о вращающемся смартфоне LG Wing, по сути, мы уже знаем, что нас ждет. Но совсем скоро кто-то сможет и приобрести это чудо.
LG подтвердил дату выпуска смартфона. Презентация смартфона состоится 14 сентября.
Вчера LG разместила на своем официальном YouTube-канале новое видео с сообщением о дате презентации устройства. В 23-х секундном видео производитель дал небольшое представление о форм-факторе аппарата. Кроме того, бренд объявил о том, что уникальное устройство станет частью проекта компании «Explorer Project», который должен принести «отличительные и еще неисследованные возможности использования».
Этим движением LG немного поменяет концепцию позиционирования своих устройств. Все необычные концепты будут попадать в секцию «Explorer», а стандартные девайсы – в линейку «Universal», куда войдут, например, новые аппараты серии Velvet.
Пару дней назад мы рассказывали об инсайдерской информации, раскрывающей цену на новый смартфон. LG Wing должен быть оценен примерно в 1000 долларов. До этого в Сеть попали два видео, показывающие LG Wing в действии.
На прошлой неделе мы также узнали основные характеристики новой модели. Сердцем устройства будет выступать Qualcomm Snapdragon 765G, а помогать ему будет 8 ГБ оперативной памяти. Устройство будет иметь 8-дюймовый основной дисплей вместе с 4-дюймовой горизонтальной панелью.
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Источник: YouTube
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