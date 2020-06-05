Новый Oppo Reno 4 Pro показали на видео!

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Oppo Reno 4 Pro - грядущий смартфон Oppo, презентация которого должна состояться уже сегодня. Если верить слухам, аппарат получит 6,55-дюймовый экран с двойной передней камерой в левом верхнем углу (32 МП + 2 МП датчик глубины для портретов с эффектом боке). Сзади смартфон будет оснащён тремя камерами - 48 МП основной модуль, 12 МП вторая камера для съёмок в условия плохого освещения и телефото сенсор на 13 МП.

Ещё одной интересной фишкой смартфона должна стать 65 Вт быстрая зарядка SuperVOOC 2.0. Новинка будет работать на Snapdragon 765G, она также оснащена 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти. Несмотря на огромный объём встроенного накопителя, Oppo решила также добавить поддержку карт MicroSD! Работать устройство будет на Android 10 с оболочкой Color OS.

Внешний вид

С каждым днём рендеров, визуализаций и даже живых видео со смартфоном становится всё больше. Так, сегодня была слита запись, на которой финальную версию новинки во включённом состоянии показали со всех сторон. Кроме того, мы прилагаем пресс-материалы, на которых Reno 4 Pro показан в самых выгодных ракурсах.

На видеозаписи смартфон изображён в четырёх расцветках, две из них имеют классический внешний вид, и, скорее всего, относятся к обычной версии устройства, а остальные получили интересный эффект свечения, который точно приглянётся молодым фанатам бренда.

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Источник: JD.com