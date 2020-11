Новый Poco M3 уже совсем скоро, автономность iPhone 12 Mini хуже некуда и море новостей от Xiaomi

328

Обсудим выход нового бюджетника от Poco, провал iPhone 12 Mini и много инфоповодов от Xiaomi и других китайских брендов.

Настала середина недели, и это значит, что пора пройтись по самым ярким, самым горячим новостям за прошедшие несколько дней. Эта неделя уже под завязку забита интересными инфоповодами, страшно представить, сколько всего будет в субботнем выпуске новостей. Ну, а сейчас кратко разберем самое интересное за несколько дней.

Автономность iPhone 12 mini ожидаемо оказалась хуже почти всех представленных в 2020 году смартфонов. При обычном просмотре YouTube смартфон живет всего-навсего 5 часов 10 минут. С играми ситуация обстоят еще хуже – совсем грустные 2 часа 22 минуты. В Сети из-за этого снова пошли споры о том, зачем смартфону огромная мощь, если он не может прожить без подзарядки даже полдня.

Другой громкой новостью этой недели стала продажа Honor. Слухи об этом событии ходили уже давно, и вот вчера суббренд Huawei был продан крупному консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. Сумма сделки не разглашена, но, по слухам, ценник остановился на отметке 15 миллиардов долларов. Посмотрим, что будет происходить дальше с некогда популярным брендом.

Напоследок расскажем про новый смартфон от Xiaomi, а, если точнее, его суббренда – компании Poco. Новенький Poco M3 должен выйти уже 24 ноября, а его ценник должен приятно удивить – по слухам, оценят смартфон в 160-180 долларов. За эти деньги пользователи должны будут получить адекватный процессор, Snapdragon 662, огромную батарейку на 6000 мАч и неплохую мощность зарядки на 22.5 Вт. Что ж, будем ждать официального анонса.

Об остальных новостях вы сможете узнать, посмотрев наш новый выпуск.



