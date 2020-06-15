Новый смартфон Huawei получит лучшую камеру на рынке

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Huawei всегда славилась своими камерофонами, её устройства часто надолго задерживались на высоких строчках рейтинга DxOMark и первыми получали самые лучшие модули камеры. В связи с этим многих удивляло, что компания до сих пор не представила смартфон с сенсором на 108 МП. Сегодняшняя утечка раскрыла планы Huawei по выпуску такого флагмана.

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Информацией поделился китайский портал ITHome, который ссылается на свои источники в цепочке поставок компании. По его словам, техногигант готовит новый сенсор, который опередит по качеству снимков все известные 108 МП модули. Если верить информатору, первыми смартфонами Huawei, которые получат эту продвинутую камеру, станут Mate 40 и Mate 40 Pro.

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Новые модули будут использовать недоступные большинству брендов технологии. Это поможет сенсорам в Mate 40 превзойти всех конкурентов, которые, по словам ITHome, останутся позади. 108 МП модуль получит множество корректировок, оптимизаций и других улучшений, что позволит вывести качество результата ещё на ступеньку вверх.

Начиная с серии P30, флагманы Huawei поставляются со специальным фильтром RYYB, который захватывает больше света, чем привычный RGB. Пока что нет точной информации о том, будет ли новый сенсор использовать эту технологию, но она точно не помешала бы.

Другие характеристики будущего флагмана включают в себя новый чип Kirin 1000, который построен по 5-нм тех. процессу. В отличие от серии Mate 30, все смартфоны нового поколения получат поддержку сетей 5G.

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Источник: Gizmochina