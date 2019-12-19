Новый смартфон Sony на Snapdragon 765G был замечен в базе Geekbench

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Qualcomm недавно анонсировала новый процессор Snapdragon 765G, предназначенный для устройств среднего диапазона, поддерживающих сети 5G. После того, как многие производители заявили о запуске новинок на свежем чипсете, Sony решили присоединиться к этому списку.

Новый смартфон Sony Xperia был замечен на платформе Geekbench. На сайте, как и обычно, указаны некоторые характеристики нового устройства. Данные говорят о том, что аппарат будет работать на том самом Qualcomm Snapdragon 765G.

Смартфон под кодовым названием «K8220» включает в себя так же оперативную память объемом 8 ГБ, а прошивкой выступает ОС Android 10. Судя по предыдущему опыту, номер модели относится к категории флагманских смартфонов японской Sony, правда, судя по всему, компания решила поменять философию нейминга, поскольку данный аппарат, очевидно, будет относиться к среднебюджетному сегменту (по меркам Sony, естественно).

В списке Geekbench предстоящему смартфону Xperia удалось набрать 465 баллов в одноядерном тесте и 1757 баллов в многоядерном тесте. Обратите внимание, что эти баллы основаны на версии Geekbench 5.0.3.

Пока не ясно, как Sony будет позиционировать этот смартфон на рынке, учитывая, что устройства на базе SD765G, такие как Xiaomi со своим Redmi K30 5G и Oppo c Reno3 Pro, будут иметь очень адекватные ценники. Все мы знаем, как Sony любят завышать стоимость на свои гаджеты.

Между тем, недавно также произошла утечка еще одного смартфона Sony – Xperia 3, который станет флагманским продуктом компании в следующем году. Похоже, что аппарат будет работать от флагманского Qualcomm Snapdragon 865, будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Android 10.﻿﻿



Источник: androidnext.info