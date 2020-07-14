Ну вот опять! Xiaomi снова «ломает» Mi A3 очередным обновлением

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Похоже, Xiaomi придется серьезно подумать о том, есть ли им смысл продлевать линейку смартфонов, поддерживающих программу Android One. Не могут они же всерьез верить, что пользователи закроют глаза на уже миллионное обновление ПО, принесшее очередные критические баги. Скоро обновления от Xiaomi станут синонимом вируса, заносимого самим производителем.

Крайнее обновление системы для Mi A3 вновь показало, что Xiaomi не дружат со стоковым Андроидом. На глобальный варианта Mi A3, по какой-то причине, был отправлен мексиканский вариант прошивки. Обновление отправляется с номером V11.0.3.0.QFQMXTC (мексиканский оператор) вместо QFQMIXM (глобальный вариант), и Xiaomi предупредила пользователей не устанавливать это версию прошивки.





Пользователи, установившие это обновление жаловались на значительные проблемы со смартфоном, главной из которых стала невозможность распознавания второй SIM-карту. Представляете, насколько все плохо с контролем качества компании, раз обновления забирают часть аппаратного функционала?

Поскольку в обновлении не был указан номер сборки, пользователи решили, что их ждет привычная глобальная прошивка с последним патчем безопасности. Но на самом деле это было июньское обновление для смартфонов мексиканского оператора Telcel Mi A3. Xiaomi называет отправку просто «серьезной ошибкой» и не упоминает, что на самом деле это обновление предназначалось для определённого оператора. Для тех, кто уже установил обновление у компании, похоже, пока нет решения проблемы.





На официальном форуме компания предупреждает: «Мы постараемся решить проблему, но... еще раз... НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ (если еще не обновились)!» Неудачливые пользователи могут попытаться вернуться к предыдущей версии сборки, используя Xiaomi Flash Tool. Но помните, что все действия вы выполняете на свой страх и риск. Лучше дождаться официального заявления от компании.





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Источник: XDA