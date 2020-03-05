Nubia Red Magic 5G получит версию с прозрачной тыльной крышкой

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На следующей неделе пройдет презентация Nubia Red Magic 5G, который уже не получит титул первого геймерского смартфона с поддержкой 5G. Всех «обскакали» Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Тем не менее, кое-что интересное и отличное от конкурентов новинка предложит.

Игровой Red Magic 5G получит версию Transparent Edition, фишкой которого будет, прежде всего, дизайн. Ребята из Nubia взяли уже опробованный на рынке прием с прозрачной тыльной крышкой. Сквозь прозрачную область пользователь сможет наблюдать SoC Snapdragon 865, модуль Wi-Fi и чип оперативной памяти LPDDR5.

Открывается взору и кулер для охлаждения, который способен работать на скорости 15 тысяч оборотов в минуту. Он и система жидкостного охлаждения должны остужать горячий нрав смартфона при пиковых нагрузках и игры должны идти стабильно на максимальных настройках.

Премьера Nubia Red Magic 5G состоится 12 марта. Смартфон должен предложить OLED‑дисплей с частотой обновления 144 Гц, до 16 Гб оперативной памяти, поддержку Wi-Fi 6, тройную камеру с главным сенсором на 64 Мп и батарейку на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Источник: gizchina.com