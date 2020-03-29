Обещают выход чипа Kirin 985 и его получит серия Huawei Nova 7

Весной прошлого года в сети упорно ходили слухи, что следующим флагманским чипом Huawei станет Kirin 985 с 5G‑модемом Baolong 5000, который сменит на посту Kirin 980. Но компания пошла другим путем и вышел Kirin 990 в двух вариантах исполнения: с 5G-модемом и без такового.

Вспомнить о Kirin 985 заставил один из китайских инсайдеров, который утверждает, что этот чип выйдет в скором времени. Правда, название процессора он называет с оговоркой, не исключая, что имя может быть другим. Со своей стороны, издание Huawei Central заявляет, что Kirin 985 может составить аппаратную основу Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro.

К сожалению, на данный момент нет ясности, когда состоится анонс новой платформы и какие характеристики она получит. По тем слухам, которые бродили еще в прошлом году, Kirin 985 будет создан с применением норм 7-нанометровой технологии с использованием ультрафиолетовой литографии EUV.

Возможно, Kirin 985 станет лишь разогнанной версией Kirin 980. Напомним, что Kirin 980 выполнен по 7-нанометровой технологии и схеме big.LITTLE, где два ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, еще парочка аналогичных ядер работают на частоте 1,92 ГГц и оставшиеся четыре — Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц.

Чип получил графику Mali-G76, модем Cat.21 со скоростью передачи данных 1,4 Гбит/с, есть поддержка оперативной памяти стандарта LPDDR4X и два нейронных блока, призванных ускорить операции, связанные с искусственным интеллектом.

Источники: mydrivers, huaweicentral