  • Andro-news.com
  • Новости
  • Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей

Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей

09.02.2021 950 0

Разбираемся в описании к патенту от Xiaomi﻿ 

Необычная новость пришла вчера из Китая. Согласно одной утечке, был опубликован патент, который Xiaomi Mobile Software Co подала еще в начале 2017 года. И патент этот касается принципа контроль вздутия аккумулятора. Давайте разберёмся.

 

Читать также: Выход Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra придется подождать﻿

 

Нельзя игнорировать тот факт, что сейчас аккумуляторным батареям как никогда «тяжело». С одной стороны мощное железо готово сильно нагрузить аккумулятор своим потреблением. С другой стороны постоянно увеличивая мощность и скорость зарядки, производители делают и этот процесс губительным для аккумуляторов.

 

Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей – фото 1

 

Такие нагрузки приводят к температурным расширениям аккумуляторов в очень тесном корпусе современного смартфона.﻿

 

Патент от Xiaomi не призван решить эту проблему, а лишь поможет контролировать её. Согласно описанию суть изобретения заключается в следующем: у аккумуляторной батареи устанавливаются датчики, которые должны определять степень расширения батареи, и помочь системе на это «отреагировать». Получается, что такой датчик при срабатывании, даёт сигнал для запуска процесса «тротлинга» для батареи – он не позволяет зарядке перегружать аккумулятор или снижает нагрузку на него. Это может помочь продлить ресурс батареи и не бояться её деформации или даже взрыва.

 

Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей – фото 2

 

Звучит вполне понятно и логично. Остаётся лишь узнать насколько это компактно и точно. Пока не ясно, в каких «масштабах» такой датчик сможет контролировать расширение батареи в условиях «тесного» корпуса смартфона. Также нет никаких данных про конкретные испытания.

 

Читать также: Xiaomi придумала смартфон для 3D-съемки﻿

 

Хотелось бы, чтоб у инженеров получилось снизить уровень деградации батарей в ближайшем будущем, потому что «гонка вооружения» со скоростями зарядок уже стала поводом горячих обсуждений и шуток на тему скоропостижной смерти батарей в современных гаджетах.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

 

Источник : mydrivers.com﻿

Xiaomi
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 09.02.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Обнародован новый патент от Xiaomi. Описан принцип контроля и предотвращения вздутия батарей