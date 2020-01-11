Обновление Bluetooth добавит возможность воспроизведения музыки на нескольких устройствах одновременно

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Компания Bluetooth SIG, контролирующая стандарт работы и внедрение технологии Bluetooth, объявила на этой неделе о презентации нового набора стандартов. Как сообщает издание Ars Technica, к новым функциям относятся: улучшение времени работы от батарей, более высокое качество звука, одновременное воспроизведение на нескольких устройствах, а также ряд других новых возможностей.

Как отмечает Ars Technica, одним из самых заметных изменений в стандарте Bluetooth является технология LE Audio – свод функций, которые ранее были собственностью Apple, и использовались в проприетарном продукте компании, AirPods. LE Audio позволит передавать разные звуки на отдельные наушники, улучшая при этом качество стереосигнала для пользователей.





На сегодняшний момент беспроводные наушники не имеют возможности одновременно подключаться к источнику аудиосигнала. В привычном сценарии один из них подключается к источнику, а затем передает аудиоданные другому наушнику. С новой поддержкой многопотокового аудио, устройства смогут передавать аудио одновременно и на левый, и на правый наушники, уменьшая задержку и повышая качество стереозвука на некоторых устройствах.

В дополнение владельцы беспроводных колонок смогут использовать несколько динамиков одновременно.

LE Audio также добавит возможность использовать Bluetooth-технологию в слуховых аппаратах, что облегчит пользование смартфонами и просмотр телевизора для людей с частичной или полной потерей слуха. Технология также позволяет использовать защищенные паролем аудиофайлы. Однако, несмотря на масштабное обновление, устройства, совместимые с новой технологией, будут, к сожалению, недоступны еще долгое время. На данный момент компания не сообщила о хотя бы примерных сроках появления нововведений.

Источник: Ars Technica