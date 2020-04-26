Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro частично решает важную проблему с дисплеем

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Обновление OxygenOS 10.5.5, которое начало приходить на OnePlus 8 Pro и апдейт 10.5.4 для OnePlus 8, частично исправляют проблему с зеленым экраном. Именно такая «особенность» дисплеев вызвала немало нареканий у первых обладателей новеньких смартфонов. Об этом сообщает издание Androidpolice, а сама компания по каким-то причинам не стала публиковать информацию о выходе программного обновления на своем форуме.

Одно из изменений, которое привносит с собой прошивка, звучит как «оптимизированы эффекты отображения». Опытным путем удалось установить, что на практике это означает, что разработчики попытались исправить проблему, связанную с зеленоватым оттенком, который виден на дисплеях OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro при активации режима 120 Гц, а также низком уровне яркости. По мнению Androidpolice, разработчики лишь частично сняли проблему с зеленым экраном, но до конца ее не решили.

Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro также призвано улучшить баланс белого и точность фокусировки при съемке в условиях недостаточного внешнего освещения. Повышена плавность и стабильность работы камеры, улучшена стабильность Wi-Fi соединения и плавность работы системы в целом.

Источник: androidpolice