Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro частично решает важную проблему с дисплеем

Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro частично решает важную проблему с дисплеем

26.04.2020 1043 0

Обновление OxygenOS 10.5.5, которое начало приходить на OnePlus 8 Pro и апдейт 10.5.4 для OnePlus 8, частично исправляют проблему с зеленым экраном. Именно такая «особенность» дисплеев вызвала немало нареканий у первых обладателей новеньких смартфонов. Об этом сообщает издание Androidpolice, а сама компания по каким-то причинам не стала публиковать информацию о выходе программного обновления на своем форуме.

 

Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro частично решает важную проблему с дисплеем – фото 1

 

Одно из изменений, которое привносит с собой прошивка, звучит как «оптимизированы эффекты отображения». Опытным путем удалось установить, что на практике это означает, что разработчики попытались исправить проблему, связанную с зеленоватым оттенком, который виден на дисплеях OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro при активации режима 120 Гц, а также низком уровне яркости. По мнению Androidpolice, разработчики лишь частично сняли проблему с зеленым экраном, но до конца ее не решили.

 

Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro также призвано улучшить баланс белого и точность фокусировки при съемке в условиях недостаточного внешнего освещения. Повышена плавность и стабильность работы камеры, улучшена стабильность Wi-Fi соединения и плавность работы системы в целом.

 

Источник: androidpolice

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro частично решает важную проблему с дисплеем