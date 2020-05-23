Обновление Google Переводчика: теперь с переводом речи в реальном времени

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Похоже, что Google решил сегодня обновить все свои основные приложения. Причем если оплата через управление голосом интересует далеко не всех, то следующее нововведение точно захватит умы многих гиков и техно-энтузиастов. Особенно тех, привык часто колесить по миру.

Идея этого обновления не нова, и, наконец-то, разработчики Google обратили на нее внимание. Google Переводчик на мобильном устройстве стал более полезным – теперь приложение может переводить иностранную речь в режиме реального времени. Это точно сделает путешествия или бизнес-встречи с иноязычным собеседником легче.

Как и с письменным переводом, не стоит ждать от этой технологии идеального результата. Однако понять, что именно от вас хотят, получится точно. Ведь при использовании письменного перевода от Google вы ожидаете получить скорее общий смысл написанного. Теперь (в теории) и понимание речи будет происходить максимально просто.

На данный доступ к данной технологии имеют только несколько языков. Какие именно, Google решил умолчать. Но мы точно знаем, что совсем скоро добавится поддержка еще девяти языков: английский, итальянский, немецкий, французский, испанский, португальский, французский, тайский и хинди.

Приложение Google Переводчик может работать только в тихой обстановке. На данный момент приложение может «слушать» только одного человека за раз.

Зная Google, в будущем, когда данное нововведение будет добавлено в стабильную версию приложения, компания продолжит улучшение качества записи чужой речи и перевода, получаемого на выходе.

Источник: italia.googleblog.com