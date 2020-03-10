Обновление Xiaomi Mi A2 Lite превращает смартфон в «кирпич»

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Буквально несколько дней назад Xiaomi как выпустила обновление до Android 10 для недорого смартфона на стоковом Android, но некоторые пользователи столкнулись с серьезной проблемой. Похоже, что это очередной прокол компании в этом году, связанный с программным обеспечением.





Так, ранее Xiaomi выпустила и тут же отозвала Android 10 для Xiaomi Mi A3 из-за обилия ошибок и недоработок, которые приводили к проблемам в работе смартфона. А на прошлой неделе компания вынуждена была остановить распространение апдейта для Xiaomi Mi 10, которое приводило к тому, что флагман не мог нормально загрузиться.









Обновление до Android 10 для Xiaomi Mi A2 Lite стало причиной того, что смартфон превращается в «кирпич». Целый ряд пользователей столкнулись с тем, что аппарат не включался после установки апдейта или же уходил в цикличную перезагрузку. Правда, есть и те, кто смог установить обновление без каких-либо проблем.

На данный момент Xiaomi никак не комментирует наличие проблемы. Рассчитывать на экстренное устранение ошибки не приходится. Поэтому всем, владельцам Xiaomi Mi A2 Lite, которые еще не обновили свои смартфоны, настоятельно рекомендуется отложить эту процедуру до выхода следующего обновления с исправлением бага.

Источник: androidpolice.com



