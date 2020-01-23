Обновленная стратегия LG на 2020-2021 года

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Стратегия LG на рынке мобильных устройств претерпит изменения. Мобильный бизнес компании ушел в крутое пике и ей приходится искать пути, как вернуть лояльность пользователей к своим продуктам и конкурировать с прочими компаниями.

Напомним, что ранее южнокорейский гигант выпускал две флагманские линейки G и V. Обновления в серии G случались зимой или весной, а вот семейство V пополнялось новинками ближе к осени. Теперь же все новые устройства серии V60 ThinQ дебютируют в первом квартале и именно им суждено соперничать с флагманами линейки Galaxy S20.

А вот семейство G, похоже, уйдет на покой в 2021 году, и компания прекратит выпуск устройств в ее рамках. Завершит череду моделей этой серии LG G9 ThinQ, анонс которого должен состояться в феврале.

На данный момент известно, что LG V60 ThinQ и G9 ThinQ оснастили большими 6,8-дюймовыми OLED-дисплеями, 8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128 Гб, аккумуляторами емкостью 4000 мАч, ОС Android 10, а также они получили по четыре датчика на тыльной стороне. LG G9 ThinQ должен позиционироваться как 4G-версия V60 ThinQ.

В перспективе LG возьмет курс на рост диагоналей экранов устройств и V70 ThinQ, который дебютирует в 2021 году, получит дисплей диагональю более 10 дюймов. На данный момент нет понимания, будет ли указанный показатель достигнут за счет применения «пристегивающейся» панели или же мы увидим складной мобильник.

Источник: phonearena.com