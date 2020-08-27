Оболочка OxygenOS от OnePlus могла называться иначе

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Как еще могла OnePlus назвать свой фирменный интерфейс

Изначально OnePlus делала ставку на сотрудничество с Cyanogen, выпустив свой первый смартфон с CyanogenMod. Но потом произошел разрыв отношений. Поэтому компания вынуждена была нанять разработчиков, чтобы представить в 2015 году свою оболочку на базе Android. Для китайских версий смартфонов она получила название HydrogenOS, а для глобальных — OxygenOS.

Но перед тем как обрести имя, внутри компании проходил поиск наиболее удачного нейминга, прежде чем вариант OxygenOS был окончательно утвержден. Сотрудники перебрали несколько других вариаций, среди которых было даже банальное OnePlus ROM.

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Компания погрузилась в историю и на своей странице в Twitter опубликовала те варианты названий, которые могла получить фирменная оболочка. Выяснилось, что рассматривались такие названия как Opus, Nomad OS, CosmOS, StratOS, Carbon и ElementOS. Были и более интересные названия: Karma, Muse и DaVinci.

Почему в итоге были отметены все варианты, и выбор пал на OxygenOS, компания не озвучила. Она лишь ограничилась шуткой, что перед тем как окончательно определиться с неймингом, она проконсультировалась с профессором химии. Она поинтересовалась у него «включать ли в название имя калий, но он ответил, что это нормально».

Скорее всего, она хотела вызвать ассоциацию с тем, что интерфейс OxygenOS — это как новый глоток воздуха, который мало чем отличается от оригинальной версии Android, являясь лишь надстройкой.

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Но, есть вероятность, что с приходом OxygenOS 11, чей анонс может состояться в сентябре, разработчики отойдут дальше от «стока». По своему оформлению оболочка станет близка к One UI от Samsung. Ранее мы уже рассказывали о тех изменениях, которые произойдут с OxygenOS 11.

Источник: twitter