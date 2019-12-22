Оборот на рынке CMOS-датчиков в 2024 году превысит $23 млрд

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Аналитики из компании ResearchAndMarkets.com предсказывают дальнейший рост спроса на датчики изображения CMOS. Так, по их прогнозам, в 2024 году этот рынок будет оцениваться в $23,52 млрд, тогда как в 2018 году он составил $14,16 млрд.

Положительное влияние на рост рынка датчиков изображения окажет широкое внедрение систем машинного обучения, а также усовершенствование функции автопилот в транспортных средствах. Найдут свое применение сенсоры и в устройствах дополненной и виртуальной реальности. Окажут свое влияние на рост популярности CMOS-датчиков и смартфоны, что будет связано с неуклонным увеличением количества камер в мобильных устройствах, а также ожидаемым всплеском спроса на 5G-смартфоны.

Чутко чувствуют эти тенденции и сами производители датчиков изображения, которые неуклонно наращивают свои производственные мощности. Так, еще в прошлом году Sony объявила о планах инвестировать 1 трлн японских иен для увеличения производства сенсоров, которые найдут свое применение в автомобилях с функцией автопилот.

Среди основных игроков, которые поделят между собой рынок CMOS датчиков называют компании Sony, Samsung, Canon, STMicroelectronics NV и Omnivision Technologies.