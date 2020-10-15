Общеизвестный баг дал о себе знать в OnePlus 8T

В OnePlus 8T есть проблема зеленого экрана

Вчера представили OnePlus 8T и случилось это на следующий день после анонса iPhone 12. Такой ход выглядит странно на фоне тех незначительных изменений, которые произошли в новинке по сравнению с предшественником. Апдейт получился скучным, предложили избитый дизайн «как у всех» и отвлечь внимание от новеньких айфонов не получилось.

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На презентации компания уделила много внимания плоскому дисплею OnePlus 8T. Технология Fluid AMOLED, диагональ 6,55 дюйма, пиковая яркость 1100 нит и частота обновления 120 Гц. Все выглядит более чем достойно. Но это на бумаге, реальность оказалась не столь радужной.

С момента анонса смартфона прошло менее суток, а в сети уже появились первые жалобы на экран. В частности, пользователи отмечают, что матрица смартфона светится зеленым при низкой яркости. Со своей стороны, OnePlus заявила, что это нормально и некорректная цветопередача является особенностью AMOLED-панелей. Но такое поведение экрана никак не влияет на повседневный опыт эксплуатации смартфона.

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Сама проблема зеленого экрана отнюдь не нова и на нее жаловались обладатели OnePlus Nord и OnePlus 8 Pro. О проблеме зеленоватого дисплея также ранее сообщали и владельцы смартфонов Samsung. Как правило, «чинили» баг обновлением. Почему компания не сделала все, чтобы этот баг не проявлялся в новом смартфоне, не очень понятно.

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Источник: twitter