Объявлена дата анонса Honor 30S

889

Honor готовится к анонсу новой серии устройств. Речь идет о линейке Honor 30, в которую, как ожидается, войдут четыре модели, где помимо базового устройства предложат его Pro-версию, лайт модификацию и Honor 30S. Судя по всему, честь открывать череду премьер выпала последней из названых моделей.

Сегодня компания на своей странице в Weibo опубликовала сообщение, что 30 марта она проведет презентацию Honor 30S. Заявлено, что это важный продукт, который позволит большему количеству пользователей испытать передовую технологию 5G. Слоган предстоящего анонса «из сердцевины рождается красота».

Похоже, что речь идет о том, что Honor 30S удостоится новой аппаратной платформы. По слухам, «сердцем» смартфона станет чип Kirin 820 с интегрированным 5G‑модемом. Есть предсказания, что новый процессор изготовлен по нормам 7-нанометровой технологии, включает в себя высокопроизводительные ядра Cortex-A77, видеоускоритель Mali-G77 и нейронный блок NPU.

Известно, что Honor 30S предложит сканер отпечатков пальцев на боковой грани и многомодульную тыльную камеру, где датчики собраны в один блок прямоугольной формы на манер последних смартфонов Samsung. От аппарата стоит ждать 6/8 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и поддержку быстрой 40-ваттной зарядки.

Источник: toutiao